Хакери без зупинок атакують базові інформаційні ресурси України

Україна зазнає масштабної хакерської атаки

https://racurs.ua/ua/n167472-hakery-bez-zupynok-atakuut-bazovi-informaciyni-resursy-ukrayiny.html

Ракурс

Україна в ніч на сьогодні, 24 лютого, зазнавала масштабних хакерських атак.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Всю ніч ми боронили кібер-простір. Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються без зупинок. Наразі все стабільно. Всі команди на місцях. Зберігаємо спокій та не панікуємо! — зазначив Федоров.



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Нагадаємо, Росія 24 лютого почала завдавати масштабних ударів по території України. Повідомляється про удари по військових аеродромах та складах озброєння.