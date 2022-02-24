Хакери без зупинок атакують базові інформаційні ресурси України

Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна зазнає масштабної хакерської атаки
Хакери без зупинок атакують базові інформаційні ресурси Україниhttps://racurs.ua/ua/n167472-hakery-bez-zupynok-atakuut-bazovi-informaciyni-resursy-ukrayiny.htmlРакурс
Україна в ніч на сьогодні, 24 лютого, зазнавала масштабних хакерських атак.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Всю ніч ми боронили кібер-простір. Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються без зупинок. Наразі все стабільно. Всі команди на місцях. Зберігаємо спокій та не панікуємо! — зазначив Федоров..
Нагадаємо, Росія 24 лютого почала завдавати масштабних ударів по території України. Повідомляється про удари по військових аеродромах та складах озброєння.