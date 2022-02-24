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Ракурс
Україна зазнає масштабної хакерської атаки

Хакери без зупинок атакують базові інформаційні ресурси України

24 лют 2022, 08:40
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Україна в ніч на сьогодні, 24 лютого, зазнавала масштабних хакерських атак.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Всю ніч ми боронили кібер-простір. Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються без зупинок. Наразі все стабільно. Всі команди на місцях. Зберігаємо спокій та не панікуємо! — зазначив Федоров.



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Нагадаємо, Росія 24 лютого почала завдавати масштабних ударів по території України. Повідомляється про удари по військових аеродромах та складах озброєння.

Джерело: Ракурс


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