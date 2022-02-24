У ДСНС розповіли про наслідки російських ударів

Росія завдає ударів по території України, фото: VietTimes

https://racurs.ua/ua/n167471-u-dsns-rozpovily-pro-naslidky-rosiyskyh-udariv.html

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Росія сьогодні, 24 лютого, вночі почала здійснювати обстріли по всій території України.

У ДСНС розповіли про наслідки ворожих обстрілів станом на 7.20.

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Зафіксовано такі інциденти: