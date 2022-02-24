У ДСНС розповіли про наслідки російських ударів

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росія завдає ударів по території України, фото: VietTimes
У ДСНС розповіли про наслідки російських ударівhttps://racurs.ua/ua/n167471-u-dsns-rozpovily-pro-naslidky-rosiyskyh-udariv.htmlРакурс
Росія сьогодні, 24 лютого, вночі почала здійснювати обстріли по всій території України.
У ДСНС розповіли про наслідки ворожих обстрілів станом на 7.20.
.
Зафіксовано такі інциденти:
- Хмельницька область — внаслідок артобстрілу загоряння складу ПММ військової частини у селі Старокостянтинів;
- Дніпропетровська область — пожежа на військових складах у містах Краснопілля та Марганець;
- Вінницька область — пожежа у військових частинах у місті Тульчин та селі Бохан;
- місто Луцьк — підірвано телевежу, обстріли аеродрому (травмовано одну особу ДСНС);
- місто Івано-Франківськ — влучання снаряду у військову частину;
- Житомирська область — влучання снаряду на територію військового складу у селі Івниця;
- Полтавська область — загоряння на військових складах села Радушинці;
- Черкаської область — загоряння на військових складах села Розсошків;
- Львівська область — обстріляно військову частину у селі Кам’янка Бузька;
- Київська область — пожежа військової частини поблизу міста Бровари.
- Також у ДСНС повідомляють про захоплення окупантами сіл Городище та Мілове Луганської області.