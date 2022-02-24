Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росія завдає ударів по території України, фото: VietTimes

У ДСНС розповіли про наслідки російських ударів

24 лют 2022, 08:15
999

Росія сьогодні, 24 лютого, вночі почала здійснювати обстріли по всій території України.

У ДСНС розповіли про наслідки ворожих обстрілів станом на 7.20.



.

Зафіксовано такі інциденти:

  • Хмельницька область — внаслідок артобстрілу загоряння складу ПММ військової частини у селі Старокостянтинів;
  • Дніпропетровська область — пожежа на військових складах у містах Краснопілля та Марганець;
  • Вінницька область — пожежа у військових частинах у місті Тульчин та селі Бохан;
  • місто Луцьк — підірвано телевежу, обстріли аеродрому (травмовано одну особу ДСНС);
  • місто Івано-Франківськ — влучання снаряду у військову частину;
  • Житомирська область — влучання снаряду на територію військового складу у селі Івниця;
  • Полтавська область — загоряння на військових складах села Радушинці;
  • Черкаської область — загоряння на військових складах села Розсошків;
  • Львівська область — обстріляно військову частину у селі Кам’янка Бузька;
  • Київська область — пожежа військової частини поблизу міста Бровари.
  • Також у ДСНС повідомляють про захоплення окупантами сіл Городище та Мілове Луганської області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів