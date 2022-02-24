В Україні запровадили воєнний стан

https://racurs.ua/ua/n167470-v-ukrayini-zaprovadyly-voiennyy-stan.html

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В Україні запровадили воєнний стан. Це рішення підтримали 300 нардепів Верховної Ради.

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що передбачає надання спеціальних повноважень державним органам влади, необхідних для запобігання загрозі. Передбачається тимчасове обмеження прав і свобод громадян, а також тимчасове обмеження законних інтересів юридичних осіб.

Президент Володимир Зеленський оголосив, що воєнний стан діятиме по всій Україні. Все — через вторгнення російських військ в нашу країну.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що у звʼязку з воєнним станом відсьогодні у столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручили забезпечити доступ населення до об'єктів укриття.

Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, — залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен, — наголосив мер.

Що змінюється з введенням воєнного стану

Відповідно до закону України «Про правовий режим воєнного стану», в регіонах створюються адміністрації, до складу яких входять військові, які наділяються повноваженнями цивільної влади — військовослужбовці отримують такі ж повноваження, як, наприклад, поліція.

Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади президентом за пропозицією Генерального штабу ЗСУ або відповідної обласної державної адміністрації.

Військові забезпечують правопорядок самостійно або із залученням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування. Якщо в регіоні починаються активні бойові дії, то влада повністю перекладається на військове командування і військові адміністрації.

Під час введення воєнного стану можуть вводитися такі заходи:

Використовувати потужності й трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю.

Вводити комендантську годину.

Встановлювати особливий режим в’їзду та виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Перевіряти документи у громадян, а в разі необхідності проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

Може обмежуватися право на вільне пересування.

Також обмежується право власності через примусове відчуження майна у фізичних та юридичних осіб на потреби оборони. Слід сказати, що законом передбачена компенсація за таке вилучення, а також повернення майна в разі його збереження при використанні в період воєнного часу.

Дещо обмежуються і трудові права, через введення трудової повинності. Але, разом з тим, законом передбачається соціальний захист, право на відпочинок і мінімальна заробітна плата.

Не можуть обмежуватися у період воєнного стану такі фундаментальні права людини, як — право на життя, на повагу гідності, на свободу та особисту недоторканність, право на рівність перед законом, право на житло.

Чиї повноваження не можна припиняти під час воєнного стану

В умовах воєнного часу забороняється проведення виборів, референдумів, страйків; не можна вносити зміни до Конституції.

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Невиконання вимог правового режиму воєнного стану тягне за собою відповідальність.