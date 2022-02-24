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Генштаб повідомив про збиття літаків та вертольота ЗС РФ
Генштаб повідомив про збиття літаків та вертольота ЗС РФhttps://racurs.ua/ua/n167469-genshtab-povidomyv-pro-zbyttya-litakiv-ta-vertolota-zs-rf.htmlРакурс
Генштаб Збройних сил України повідомив про перші бої під час війни з Росією.
За інформацією командування операції Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито п’ять літаків та вертоліт агресорів.
Раніше, о 5.00, збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних Сил України.
Агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.
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Повітряні сили Збройних сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована. Інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності, — йдеться в повідомленні Генштабу.