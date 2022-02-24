Генштаб повідомив про збиття літаків та вертольота ЗС РФ

https://racurs.ua/ua/n167469-genshtab-povidomyv-pro-zbyttya-litakiv-ta-vertolota-zs-rf.html

Ракурс

Генштаб Збройних сил України повідомив про перші бої під час війни з Росією.

За інформацією командування операції Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито п’ять літаків та вертоліт агресорів.

Раніше, о 5.00, збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних Сил України. Агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.



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