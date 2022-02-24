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Ракурс
Генштаб повідомив про збиття літаків та вертольота ЗС РФ

Генштаб повідомив про збиття літаків та вертольота ЗС РФ

24 лют 2022, 07:58
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Генштаб Збройних сил України повідомив про перші бої під час війни з Росією.

За інформацією командування операції Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито п’ять літаків та вертоліт агресорів.

Раніше, о 5.00, збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних Сил України.

Агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.



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Повітряні сили Збройних сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована. Інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності, — йдеться в повідомленні Генштабу.

Джерело: Ракурс


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