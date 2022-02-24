Росія почала війну проти України, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n167468-napad-na-ukrayinu-rosiya-zavdala-udary-po-viyskovyh-aerodromah.html

Ракурс

Росія сьогодні, 24 лютого, розпочала масштабну війну проти України.

Завдаються удари по базах зберігання зброї та арсеналах. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив волонтер Юрій Бірюков з посиланням на отриману від військових операцію.

Також, за словами Бірюкова, були завдані удари по військових аеродромах у Чугуєва, Краматорську, Озерному, Кульбакіно, Васильків.

Водночас, зазначає волонтер, інформація про військовий десант в Одесі чи танкові колони на в’їзді в Харків/Суми/Чернігів/Київ не підтверджується.

Це не означає, що це не може бути — але зараз це не підтверджують, — наголосив він.

За інформацією Бірюкова, щільно по всій лінії фронту здійснюються обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

По знайомих бригадах — втрат немає, просто густий обстріл, але безглуздий, — зазначив він.

Наші ППО працюють (як можуть і чим можуть). Багато «вибухів», які ви чули — це пуски, — додав він.

У ДСНС повідомляють про такі інциденти в Київській області:

загорання на складах боєприпасів у селі Ольшаниця Білоцерківського району;

загорання штабу НГУ у селі Нові Петрівці;

пошкодження 39 Державної пожежної рятувальної частини (ДПРЧ) у селі Межигір’я.

У Мінінфраструктури повідомляють про евакуацію усіх пасажирів з терміналу D аеропорту «Бориспіль».

Аеропорт не працює, всіх пасажирів аеропорту евакуйовано, злітно-посадкова смуга заблокована, — зазначають у відомстві.



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Очевидці також повідомляють про вибухи в Луцьку, ймовірно, в районі військового аеродрому.