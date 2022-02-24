Россия начала войну против Украины, фото: ТСН

https://racurs.ua/n167468-napadenie-na-ukrainu-rossiya-nanesla-udary-po-voennym-aerodromam.html

Ракурс

Россия сегодня, 24 февраля, начала масштабную войну против Украины.

Наносятся удары по базам хранения оружия и арсеналам. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил волонтер Юрий Бирюков со ссылкой на полученную от военных операцию.

Также, по словам Бирюкова, были нанесены удары по военным аэродромам в Чугуеве, Краматорске, Озерном, Кульбакино, Василькове.

В то же время, отмечает волонтер, информация о военном десанте в Одессе или танковых колоннах на въезде в Харьков/Сумы/Чернигов/Киев не подтверждается.

Это не значит, что это не может быть — но сейчас это не подтверждают, — подчеркнул он.

По информации Бирюкова, плотно по всей линии фронта производятся обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По знакомым бригадам — потерь нет, просто густой обстрел, но бессмысленный, — отметил он.

Наши ПВО работают (как могут и чем могут). Многие «взрывы», которые вы слышали — это пуски, — добавил он.

В ГСЧС сообщают о таких инцидентах в Киевской области:

возгорание на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района;

возгорание штаба НГУ в селе Новые Петровцы;

повреждение 39 Государственной пожарной спасательной части (ДПРЧ) в селе Межигорье.

В Мининфраструктуры сообщают об эвакуации всех пассажиров из терминала D аэропорта Борисполь.

Аэропорт не работает, все пассажиры аэропорта эвакуированы, взлетно-посадочная полоса заблокирована, — отмечают в ведомстве.



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Очевидцы также сообщают о взрывах в Луцке, предположительно, в районе военного аэродрома.