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Ракурс

Путин в 5 утра объявил о начале военной операции на Донбассе

24 фев 2022, 05:31
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Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о «специальной военной операции» на Донбассе.

«В планы РФ не входит оккупация украинских территорий», — заявил он в обращении на канале «Россия 24».

С 4.35 со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: стреляют ГРАДами, из минометов, по данным ООС

По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары, сообщает «Интерфакс».

Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе.

Источник: Ракурс


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