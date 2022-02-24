https://racurs.ua/n167467-putin-v-5-utra-obyavil-o-nachale-operacii-na-donbasse.html

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Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении о «специальной военной операции» на Донбассе.

«В планы РФ не входит оккупация украинских территорий», — заявил он в обращении на канале «Россия 24».



С 4.35 со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: стреляют ГРАДами, из минометов, по данным ООС



По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары, сообщает «Интерфакс».



Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе.