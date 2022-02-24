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Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо «спеціальної військової операції» на Донбасі.
Путін о 5 ранку оголосив про початок воєнної операції на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n167467-putin-o-5-ranku-ogolosyv-pro-pochatok-operaciyi-na-donbasi.htmlРакурс
Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо «спеціальної військової операції» на Донбасі.
«До планів РФ не входить окупація українських територій»