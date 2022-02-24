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Ракурс

Путін о 5 ранку оголосив про початок воєнної операції на Донбасі

24 лют 2022, 05:31
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Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо «спеціальної військової операції» на Донбасі.

«До планів РФ не входить окупація українських територій»

Джерело: Ракурс


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