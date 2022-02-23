Путін, введи війська - маріонетки Кремля попросили "агресію Києва"

https://racurs.ua/ua/n167466-putin-vvedy-viyska-marionetky-kremlya-poprosyly-vidbyty-agresiu-kyieva.html

Ракурс

Ватажки терористичних Л/ДНР синхронно попросили Путіна «допомогти у боротьбі з агресією» з боку України.

Маріонетки Кремля, які грають відведені їм ролі на окупованих територіях, Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати допомогу у відбитті «агресії з боку Збройних сил України», щоб «уникнути жертв серед мирного населення і запобігання гуманітарної катастрофи на Донбасі. Про це повідомив росЗМІ прес-секретар глави російської держави Дмитро Песков.

Пушилін і Пасічник кажуть, що через «агресію з боку України» руйнується цивільна інфраструктура, школи, лікарні та дитячі садочки, а також гинуть мирні люди. Тому вони просять допомогти у «відбитті агресії українського режиму».

Прикметно, що росіяни повідомили про прохання увечері 23 лютого, хоча документи датовані 22 лютого.

.