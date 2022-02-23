Путин, введи войска — марионетки Кремля попросили отразить «агрессию Киева»

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Ракурс

Главари террористических Л/ДНР синхронно попросили Путина «помочь в борьбе с агрессией» со стороны Украины.

Марионетки Кремля, играющие отведенные им роли на оккупированных территориях, Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении «агрессии со стороны Украины», чтобы «избежать жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы на Донбассе». Об этом сообщил РосСМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пушилин и Пасечник говорят, что из-за «агрессии со стороны Украины» разрушается гражданская инфраструктура, школы, больницы и детские сады, а также гибнут мирные люди. Поэтому они просят помочь в «отражении агрессии украинского режима».

Примечательно, что россияне сообщили о просьбах вечером 23 февраля, хотя документы датированы 22 февраля.

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