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Ракурс
Российские спецслужбы запугивают жителей Киева

«Предупреждение о бомбардировке» — российские спецслужбы запугивают киевлян

23 фев 2022, 18:54
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Россияне пытаются посеять панику среди жителей Киева, прибегая к достаточно сложным информационным спецоперациям.

Так, недавно ряд жителей киевских ЖК в районе центра, Нивок и железнодорожного вокзала получили в Telegram сообщение о том, что рядом расположен стратегический объект, который будут бомбить. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил член правления Всеукраинской рекламной коалиции Дмитрий Федоренко.

Он отметил, что ответные сообщения отправлялись с десятиминутным таймером на самоуничтожение.

Основная цель этих сообщений — распространить панику в относительно спокойном городе и вывести людей на улицы, — подчеркнул Федоренко.

По его словам, было несколько версий по поводу того, как россиянам удалось это устроить. В частности:

  • Telegram — российский продукт;
  • получение данных из «Дії»;
  • россияне хакнули систему.

Однако оказалось, что такие сообщения поступали не только пользователям Telegram, но и Viber.

Проанализировав ситуацию, технические эксперты установили, что на самом деле это было следствием заранее подготовленной диверсии, отметил Федоренко.

Агенты проникли в домовые чаты раньше и сидели вплоть до «Времени Ч». Потом переименовались в пугающие ники типа «Иностранный агент» и провели рассылку по всем участникам, — рассказал он.

По словам Федоренко, он был удивлен таким масштабом действий противника.



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Чтобы работать в формате поинт-ту-поинт коммуникаций, нужен очень большой ресурс, план и понимание результата, — отметил он. — Радует только то, что получают подобные сообщения жители очень больших ЖК, расположенных вблизи стратегических объектов. А значит, силы у них пока ограничены. Поэтому не паникуем и понимаем, что нас пытаются расшатать.

Источник: Ракурс


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