«Предупреждение о бомбардировке» — российские спецслужбы запугивают киевлянhttps://racurs.ua/n167458-preduprejdenie-o-bombardirovke-rossiyskie-specslujby-zapugivaut-kievlyan.htmlРакурс
Россияне пытаются посеять панику среди жителей Киева, прибегая к достаточно сложным информационным спецоперациям.
Так, недавно ряд жителей киевских ЖК в районе центра, Нивок и железнодорожного вокзала получили в Telegram сообщение о том, что рядом расположен стратегический объект, который будут бомбить. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил член правления Всеукраинской рекламной коалиции Дмитрий Федоренко.
Он отметил, что ответные сообщения отправлялись с десятиминутным таймером на самоуничтожение.
Основная цель этих сообщений — распространить панику в относительно спокойном городе и вывести людей на улицы, — подчеркнул Федоренко.
По его словам, было несколько версий по поводу того, как россиянам удалось это устроить. В частности:
- Telegram — российский продукт;
- получение данных из «Дії»;
- россияне хакнули систему.
Однако оказалось, что такие сообщения поступали не только пользователям Telegram, но и Viber.
Проанализировав ситуацию, технические эксперты установили, что на самом деле это было следствием заранее подготовленной диверсии, отметил Федоренко.
Агенты проникли в домовые чаты раньше и сидели вплоть до «Времени Ч». Потом переименовались в пугающие ники типа «Иностранный агент» и провели рассылку по всем участникам, — рассказал он.
По словам Федоренко, он был удивлен таким масштабом действий противника.
Чтобы работать в формате поинт-ту-поинт коммуникаций, нужен очень большой ресурс, план и понимание результата, — отметил он. — Радует только то, что получают подобные сообщения жители очень больших ЖК, расположенных вблизи стратегических объектов. А значит, силы у них пока ограничены. Поэтому не паникуем и понимаем, что нас пытаются расшатать.