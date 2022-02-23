Російські спецслужби залякують жителів Києва

https://racurs.ua/ua/n167458-poperedjennya-pro-bombarduvannya-rosiyski-specslujby-zalyakuut-kyyan.html

Ракурс

Росіяни намагаються посіяти паніку серед жителів Києва, вдаючись до досить складних інформаційних спецоперацій.

Так, нещодавно низка жителів київських ЖК в районі центру, Нивок та залізничного вокзалу отримали у Telegram повідомлення, що поруч розташований стратегічний об'єкт, який будуть бомбити. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив член правління «Всеукраїнської рекламної коаліції» Дмитро Федоренко.

Він зазначив, що відповідні повідомлення відправлялися з десятихвилинним таймером на самознищення.

Основна мета цих повідомлень — поширити паніку в відносно спокійному місті і вивести людей на вулиці, — наголосив Федоренко.

За його словами, було кілька версій щодо того, як росіянам вдалося це влаштувати. Зокрема:

Telegram — російський продукт;

отримання даних з «Дії»;

росіяни хакнули систему.

Проте виявилося, що такі повідомлення надходили не лише користувачам Telegram, а й у Viber.

Проаналізувавши ситуацію, технічні експерти встановили, що насправді це був наслідок заздалегідь підготованої диверсії, зазначив Федоренко.

Агенти проникли в домові чати раніше і сиділи аж до «Часу Ч». Потім перейменувались в лякаючі ніки на кшталт «Иностранный агент» і провели розсилку по всім учасникам, — розповів він.

За словами Федоренка, він був здивований таким масштабом дій ворога.

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