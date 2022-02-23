«Попередження про бомбардування» — російські спецслужби залякують киянhttps://racurs.ua/ua/n167458-poperedjennya-pro-bombarduvannya-rosiyski-specslujby-zalyakuut-kyyan.htmlРакурс
Росіяни намагаються посіяти паніку серед жителів Києва, вдаючись до досить складних інформаційних спецоперацій.
Так, нещодавно низка жителів київських ЖК в районі центру, Нивок та залізничного вокзалу отримали у Telegram повідомлення, що поруч розташований стратегічний об'єкт, який будуть бомбити. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив член правління «Всеукраїнської рекламної коаліції» Дмитро Федоренко.
Він зазначив, що відповідні повідомлення відправлялися з десятихвилинним таймером на самознищення.
Основна мета цих повідомлень — поширити паніку в відносно спокійному місті і вивести людей на вулиці, — наголосив Федоренко.
За його словами, було кілька версій щодо того, як росіянам вдалося це влаштувати. Зокрема:
- Telegram — російський продукт;
- отримання даних з «Дії»;
- росіяни хакнули систему.
Проте виявилося, що такі повідомлення надходили не лише користувачам Telegram, а й у Viber.
Проаналізувавши ситуацію, технічні експерти встановили, що насправді це був наслідок заздалегідь підготованої диверсії, зазначив Федоренко.
Агенти проникли в домові чати раніше і сиділи аж до «Часу Ч». Потім перейменувались в лякаючі ніки на кшталт «Иностранный агент» і провели розсилку по всім учасникам, — розповів він.
За словами Федоренка, він був здивований таким масштабом дій ворога.
Щоб працювати в форматі поінт-ту-поінт комунікацій треба дуже великий ресурс, план і розуміння результату, — зазначив він. — Радує тільки те, що отримують подібні повідомлення жителі дуже великих ЖК, які розташовані поблизу стратегічних об'єктів. А значить, що сили у них поки що обмежені. Тож, не панікуємо і розуміємо, що нас намагаються розхитати.