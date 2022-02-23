Нова кібератака на Україну «поклала» урядові сайти

Нова кібератака на Україну «поклала» сайти Верховної Ради, Кабміну та МЗС

https://racurs.ua/ua/n167448-nova-kiberataka-na-ukrayinu-poklala-uryadovi-sayty.html

Ракурс

Нова кібератака почалася в Україні 23 лютого після 15.00 за київським часом.

Станом на момент написання новини не працювали сайти Кабміну, Міністерства закордонних справ України, СБУ та Верховної Ради. З труднощами вантажився сайт Міністерства оборони України.

З перебоями працює сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що його відомство отримало «відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС».

Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки. Портал та мобільний застосунок «Дія» успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно, — написав урядовець у своїх соцмережах.

У коментарі «РБК-Україна» співзасновник NGO «Ukrainian Cyber Alliance» Андрій Баранович припустив, що на сайти могла бути проведена DDoS-атака.

Сайти намагаються відкритися, але сильно туплять. Чогось подібного слід було очікувати. Але поки мало інформації, — розповів співзасновник NGO Ukrainian Cyber Alliance Андрій Баранович.

Окрім того, спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що невідомі намагаються зламати акаунти членів його родини та заблокувати банківські картки.

.

Попередня потужна кібератака в Україні сталася 15 лютого. Тоді хакери «поклали» додатки «ПриватБанку», «Ощадбанку», сайти Міністерства оборони і Збройних сил України.