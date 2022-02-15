Кібератака на ПриватБанк, Ощадбанк, сайти Міноборони і ЗСУ — що відбувається

https://racurs.ua/ua/n167100-kiberataka-na-pryvatbank-oschadbank-sayty-minoborony-i-zsu-scho-vidbuvaietsya.html

Ракурс

Кібератака на додатки «ПриватБанк», «Ощадбанк», сайти Міністерства оборони і Збройних сил України сталася ввечері 15 лютого. Про це повідомив у Фейсбук Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Користувачі повідомили про збій у роботі додатків державних банків — неможливо розрахуватися карткою і переказати гроші, не відображаються баланс, останні транзакції.

Протягом останніх годин «ПриватБанк» перебуває під масованою DdоS-атакою, — йдеться в повідомленні.

У «ПриватБанку» запевняють у відсутності жодної загрози для коштів вкладників. Кібератака стосується виключно додатку Приват24.

Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують, — зазначається в повідомленні.

За даними ЗМІ, у правоохоронних органах уточнили, що кібератака є потужною — почалася о 15.00.

Нам вдалося усунути наслідки DDOS-атаки та відновити стабільну роботу систем. Ми маємо на увазі, що є вірогідність подальших атак, тому наша IT-команда робить усе можливе, щоб належним чином їм протистояти, — зазначили у «ПриватБанку».



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Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати воєнні дії проти України будь-якого дня і що атака може набувати різних форм.

Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії.