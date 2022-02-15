Кибератака на ПриватБанк, Ощадбанк, сайты Минобороны и ВСУ – что происходит

https://racurs.ua/n167100-kiberataka-na-privatbank-oschadbank-sayty-minoborony-i-vsu-chto-proishodit.html

Ракурс

Кибератака на приложения «ПриватБанк», «Ощадбанк», сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины состоялась вечером 15 февраля. Об этом сообщил в Фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Пользователи отметили сбои в работе приложений государственных банков — невозможно рассчитаться картой и перевести деньги, не отражаются баланс, последние транзакции.

В течение последних часов «ПриватБанк» находится под массированной DdоS-атакой, — говорится в сообщении.

В «ПриватБанке» уверяют в отсутствии никакой угрозы для средств вкладчиков. Кибератака касается исключительно приложения Приват24.

Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают, — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, в правоохранительных органах уточнили, что кибератака мощная — началась в 15.00.

Нам удалось устранить последствия DDOS-атаки и восстановить стабильную работу систем. Мы имеем в виду, что есть вероятность дальнейших атак, поэтому наша IT-команда делает все возможное, чтобы противостоять должным образом, — отметили в «ПриватБанке».



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Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать военные действия против Украины в любой день и что атака может иметь различные формы.

Правительственные эксперты отмечают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России.