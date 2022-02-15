Евровидение – «Суспільне» ответило на заявление пограничников и Алины Паш

https://racurs.ua/n167099-evrovidenie-suspilne-otvetilo-na-zayavlenie-pogranichnikov-i-aliny-pash.html

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Скандал с кандидатом на Евровидение-2022 набирает обороты. 15 февраля «Суспільне» отреагировало на заявление Государственной пограничной службы о документе, якобы подтверждающем законный въезд певицы Алины Паш в оккупированный Россией Крым.

Пограничники заявили, что не выдавали Паш никаких документов. В то же время Национальная общественная телерадиокомпания ожидает получить официальный ответ Госпогранслужбы по поводу Алины Паш.

После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на который будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение, — говорится в сообщении общественного вещателя.

Председатель правления НСТУ Николай Чернотицкий написал в Фейсбук, что планирует обратиться в правоохранительные органы относительно предоставления поддельных документов.

В свою очередь, менеджер певицы указала, что справку о пересечении границы Алиной Паш предоставил «член команды».

Эту справку предоставляла не она лично, и не она давала запрос на нее. Этот запрос давал член нашей команды. Мы сейчас внутри команды разбираемся, каким образом эта справка была получена, и что это за справка, и как она вообще появилась у «Суспільного». Пока мы не разберемся в команде, я не могу называть вам имена, — отметила менеджер.

Заявление Госпогранслужбы у Паш назвали шоком.

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Напомним, 12 февраля в национальном финале отбора на Евровидение-2022 певица Alina Pash победила с песней «Тени забытых предков» по результатам голосования жюри. Пользователи раскритиковали певицу за выступление в оккупированном Крыму в 2015 году и поездки в Москву.

Общественный вещатель перед отбором заявил, что не видит причин для дисквалификации, поскольку Алина Паш попала на полуостров через админграницу с Херсонской областью.