Євробачення - «Суспільне» відповіло на заяву прикордонників і Аліни Паш

https://racurs.ua/ua/n167099-ievrobachennya-suspilne-vidpovilo-na-zayavu-prykordonnykiv-i-aliny-pash.html

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Скандал з кандидатом на Євробачення-2022 набирає обертів. 15 лютого «Суспільне» відреагувало на заяву Державної прикордонної служби щодо документу, який нібито підтверджував законний в’їзд співачки Аліни Паш до окупованого Росією Криму.

Прикордонники заявили, що не видавали Паш жодних документів. Водночас Національна суспільна телерадіокомпанія очікує отримати офіційну відповідь Держприкордонслужби щодо Аліни Паш.

Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено Аліну Паш і прийняте відповідне рішення, — йдеться у повідомленні суспільного мовника.

Голова правління НСТУ Микола Чернотицький написав у Фейсбук, що планує звернутися до правоохоронних органів щодо надання підробних документів.

Менеджер співачки вказала, що довідку про перетин кордону Аліною Паш надав «член команди».

Цю довідку надавала не вона особисто, і не вона давала запит на неї. Це давав запит член нашої команди. Ми зараз усередині команди розбираємося, яким чином ця довідка була отримана, і що це за довідка, і як вона взагалі з’явилася у «Суспільного». Поки ми не розберемося в команді, я не можу називати вам імена, — зазначила менеджер.

Заяву Держприкордонслужби у Паш назвали шоком.

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Нагадаємо, 12 лютого у національному фіналі відбору на Євробачення-2022 співачка Alina Pash перемогла із піснею «Тіні забутих предків» за результатами голосування журі. Користувачі розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму у 2015 році та поїздки до Москви.

Суспільний мовник перед відбором заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю.