Стародавню оазу у формі серця показали астронавти

https://racurs.ua/ua/n167098-starodavnu-oazu-u-formi-sercya-pokazaly-astronavty-foto.html

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Оазис у формі серця сфотографували астронавти на борту Міжнародної космічної станції у момент польоту над Землею на висоті 400 км. Оазис розташований у пустелі Єгипту. Знімок зробили ще торік у травні, але опублікували його лише 14 лютого 2022 року на честь Дня святого Валентина.

Фаюмська оаза — широкий водно-болотний басейн, що займає площу понад тисячу квадратних метрів (у півтора рази більший за Київ). За даними NASA, оаза підтримувала життя людей впродовж приблизно 8 тис. років й була плацдармом для амбітних інженерних досягнень у давній історії.

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Живиться оаза природним руслом прилеглої річки Ніл, відомої як Бахр-Юсуф. Колись вона була озером під назвою Моеріс. За даними географічного факультету Університетського коледжу Лондона, існування озера залежало від сезонних розливів Нілу. Коли розлив річки був надто низьким, давні інженери прокладали канали від Бахр-Юсуфа, щоб штучно повернути воду до регіону. Завдяки цим інженерним спорудам оаза залишається родючою та підтримує безліч сіл, міст, ферм і фруктових садів.