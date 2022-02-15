Древний оазис в форме сердца показали астронавты

https://racurs.ua/n167098-drevniy-oazis-v-forme-serdca-pokazali-astronavty-foto.html

Ракурс

Оазис в форме сердца был сфотографирован астронавтами на борту Международной космической станции в момент полета над Землей на высоте 400 км. Оазис расположен в пустыне Египта. Снимок сделали еще в мае прошлого года, но опубликовали его только 14 февраля 2022 года в честь Дня святого Валентина.

Фаюмский оазис — широкий водно-болотный бассейн, занимающий площадь более тысячи квадратных метров (в полтора раза больше Киева). По данным NASA, оазис поддерживал жизнь людей на протяжении примерно 8 тыс. лет и был плацдармом для амбициозных инженерных достижений в древней истории.

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Питается оазис естественным руслом близлежащей реки Нил, известной как Бахр-Юсуф. Когда-то она была озером под названием Моэрис. По данным географического факультета Университетского колледжа Лондона, существование озера зависело от сезонных разливов Нила. Когда разлив реки был слишком низким, древние инженеры прокладывали каналы от Бахр-Юсуфа, чтобы искусственно вернуть воду в регион. Благодаря этим инженерным сооружениям оазис остается плодородным и поддерживает множество деревень, городов, ферм и фруктовых садов.