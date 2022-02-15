Путин отреагировал на решение Госдумы о признании ОРДЛО

https://racurs.ua/n167097-putin-otreagiroval-na-reshenie-gosdumy-o-priznanii-ordlo.html

Ракурс

Владимир Путин, президент страны-агрессора России, прокомментировал решение Госдумы о признании оккупированных армией РФ территорий Донецкой и Луганской областей. Он намекнул, что Западу нужно надавить на украинские власти для выполнения минских соглашений.

Путин в своем заявлении на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем также убеждал, что российские парламентарии ориентировались на «общественное мнение» во время голосования за признание террористических ДНР и ЛНР.

Депутаты парламента, как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют… Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как об этом говорил федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений. И мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, в первую очередь, ФРГ и Франция, повлияют на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено, — заявил Путин.



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По его словам, «совершенно очевидно», что в РФ подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там в корне изменится к лучшему.

Напомним, во вторник Госдума РФ приняла постановление о немедленном направлении на рассмотрение Путина обращения о необходимости признания террористических ДНР-ЛНР.