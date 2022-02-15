Госдума поддержала обращение к Путину признать террористические ЛДНР

https://racurs.ua/n167076-gosduma-podderjala-obraschenie-k-putinu-priznat-terroristicheskie-ldnr.html

Ракурс

Нижняя палата российского парламента, Государственная дума, 15 февраля проголосовала за немедленное отправление президенту РФ обращения о признании так называемых ДНР и ЛНР.

Депутаты первоначально приняли документ, подготовленный коммунистами России (партия КПРФ). Постановление предусматривает отправление обращения непосредственно президенту России. За него проголосовал 351 депутат, против выступили 16 (один воздержался).

Депутаты Госдумы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики, — говорится в постановлении.

Решение о признании примет президент России.

Также депутаты рассмотрели подобный документ, подготовленный «Единой Россией». За него проголосовали 310 членов Думы. Постановление предусматривало, что парламент проведет с МИД РФ консультации по поводу обращения президенту.

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Депутаты одновременно рассмотрели и проект КПРФ, и проект «Единой России», после чего провели рейтинговое голосование. После подведения итогов спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обращение парламента президенту о признании ДНР и ЛНР будет подписано немедленно, после чего его направят Владимиру Путину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 15 февраля заявил о «неизменной позиции Украины» — в случае принятия решения о признании так называемых «молодых республик» Российская Федерация де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями.