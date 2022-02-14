Признание ДНР и ЛНР разрушит минские соглашения – Офис президента предупредил РФ

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Агрессия России усиливается на оккупированных территориях. Если РФ в любом формате признает фейковые ЛНР и ДНР, это будут означать ее отказ от минских договоренностей.

Документ не предусматривает признание так называемых республик. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил в комментарии «Интерфакс-Украина».

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях и укрепление рублевой зоны, а также фактическое подключение оккупационных структур к административной системе России — это противоречит минским соглашениям, — напомнил он.

Политик отметил, что все участники переговорного процесса признают минские документы базовым путем для достижения мира на Донбассе.

Также Подоляк напомнил, что российские власти тоже говорили о том, что это и их официальная позиция.

Показателен сам факт того, что в российском парламенте появились два проекта решений относительно так называемых ДНР и ЛНР, — сказал он.

Советник главы Офиса президента высказал предположение, что такие действия могут свидетельствовать о «разбалансировании внутренних политических процессов в России».

Как известно, официально не признавая ДНР и ЛНР, Россия тайно оказывает им военную поддержку с момента вторжения на Донбасс в 2014 году.

Напомним, в Госдуму России внесен проект обращения нижней палаты парламента к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Россией так называемых «Донецкой и Луганской народных республик».

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Депутаты считают «обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР». Мол, на основе всенародного волеизъявления «в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

Источник: «Интерфакс-Украина»