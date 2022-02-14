Состоится ли нападение России в ближайшие дни, рассказал Данилов. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n167053-sostoitsya-li-napadenie-rossii-v-blijayshie-dni-rasskazal-danilov.html

Ракурс

Вторжение России в Украину не состоится 16 или 17 февраля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, украинские власти полностью осознают ситуацию с российскими войсками на границе, а также существующие риски. Об этом Данилов заявил в комментарии журналистам после закрытого совещания с участием народных депутатов.

Ситуация под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить 16 или 17 февраля. Мы этого не видим. Есть ли угроза со стороны РФ? Она существует с тех пор, когда Кремль начал посягать на наши территории, — подчеркнул секретарь СНБО.

В то же время он не исключил возможности провокаций со стороны России. Также Данилов добавил, что Путин не сможет «сделать каких-либо неприятностей без внутренней дестабилизации в Украине».

.

При этом он заверил, что украинская армия и сектор безопасности и обороны готовы к любым вызовам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья находится в Украине и не собирается бежать за границу.