Чи відбудеться наступ Росії найближчими днями, розповів Данілов. Фото: Прямий

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Ракурс

Вторгнення Росії в Україну не відбудеться 16 або 17 лютого, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, українська влада цілком усвідомлює ситуацію з російськими військами на кордоні, а також можливі ризики. Про це Данілов заявив у коментарі журналістам після закритої наради за участі народних депутатів.

Ситуація під контролем. Більш того, ми на сьогодні не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16, чи то 17 лютого Ми цього не бачимо. Чи є загроза з боку РФ? Вона існує з того часу, коли Кремль почав зазіхати на наші території, — наголосив секретар РНБО.

Водночас він не виключив можливості провокацій з боку Росії. Також Данілов додав, що Путін не зможе «зробити якихось неприємностей без внутрішньої дестабілізації в Україні».

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При цьому він запевнив, що українська армія та сектор безпеки й оборони готові до будь-яких викликів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що його сім’я перебуває в Україні та не збирається втікати за кордон.