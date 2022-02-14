Володимир Зеленський. Фото: Україна

https://racurs.ua/ua/n167045-zelenskyy-vidpoviv-na-chutky-pro-vtechu-rodyny-v-italiu-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що його сім’я перебуває в Україні та не збирається втікати за кордон.

Моя родина завжди зі мною, завжди в Україні. Кажу вам це без пафосу. Я президент, моя дружина — перша леді й повинна показувати своїм прикладом, як повинні поводитися сім’ї, — сказав глава держави на прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Також він назвав «великою помилкою» евакуацію дипломатичного персоналу деяких іноземних посольств до Львова. Зеленський додав, що лише 13 лютого з України вилетіли 30 літаків.

Головне, щоб вони порожніми вилітали, а не вивозили щось з України. Я гадаю, що в Україні залишаються надійні. Залишаються громадяни України, і я хочу їм усім подякувати, — заявив президент.



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Нагадаємо, в Київ 14 лютого прилетів черговий високий гість — федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц. Він перебуває в Україні з робочим візитом.