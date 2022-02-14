У нас “золота акція" - НАБУ оприлюднило оперативне відео справи Трубіцина

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Антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов київського депутата Владислава Трубіцина. Зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують «поза лаштунки» організації торгівлі у столиці.

ВАКС обрав п`ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Зокрема для депутата визначено заставу у 14,8 млн грн.

На початку 2021 року до заявника звернувся його давній знайомий — брат депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина. Він натякнув, що новоспечений «слуга народу» тепер має можливості й бажання організувати «бізнес».

В розмовах, які оприлюднило Національне антикорупційне бюро (НАБУ), є чимало «перлів». Трубіцин (фігуранти називали його «лідером») хизувався, що його «Слуга народу» має «золоту акцію» в Київській міській раді, бо це ж «партія влади поки ще», а після передачі першої частини хабаря він переймався через «одну проблемну організацію» — НАБУ.

Ролик займає понад 18 хвилин і охоплює розмови як із депутатом, так і з його довіреними особами (зокрема, братом «слуги народу»).

З відео стає зрозумілим, що «замовником» корупційної схеми весь цей час виступав агент НАБУ.

Нагадаємо, що справа Трубіцина стосується хабара від «підприємця» за встановлення МАФів на території столиці. Депутата Київради затримали 9 лютого, згодом суд відправив його під арешт із альтернативою сплати застави.

За даними слідства, Трубіцин, помічник депутата Київради, в. о. директора комунального підприємства, двоє заступників директорів комунального підприємства і наближена до депутата особа за рахунок своєї схеми збирали з підприємців разову «данину» за право торгувати на певному місці.

Організатором відповідних торгів було комунальне підприємство, на яке депутат мав вплив, оскільки очолював комісію Київради, що опікувалася питаннями благоустрою столиці. Як голова комісії, депутат мав владні повноваження ініціювати рішення як про знесення торгових точок, так і про усунення перешкод у їхній роботі, — заявили в НАБУ.

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