У нас «золотая акция» - НАБУ обнародовало оперативное видео дела Трубицына

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Антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров киевского депутата Владислава Трубицына. Собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают организацию торговли в столице «за кулисами».

ВАКС избрал пяти участникам преступления меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. В частности, для депутата определен залог в 14,8 млн грн.

В начале 2021 года к заявителю обратился его старый знакомый — брат депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына. Он намекнул, что у новоиспеченного «слуга народа» теперь есть возможности и желание организовать «бизнес».

В разговорах, обнародованных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), есть немало громких фраз. Трубицын (фигуранты называли его «лидером») кичился, что его «Слуга народа» имеет «золотую акцию» в Киевском городском совете, потому что это же «партия власти пока еще», а после передачи первой части взятки он переживал только из-за «одной проблемной организации» — НАБУ.

Ролик длится более 18 минут и охватывает разговоры как с депутатом, так и с доверенными лицами (в частности, братом «слуги народа»).

Из видео становится ясно, что «заказчиком» коррупционной схемы все это время выступал агент НАБУ.

Напомним, что дело Трубицына касается взятки от «предпринимателя» за установление МАФов на территории столицы. Депутат Киевсовета был задержан 9 февраля, впоследствии суд отправил его под арест с альтернативой уплаты залога.

По данным следствия, Трубицын, помощник депутата Киевсовета, и.о. о. директора коммунального предприятия, два заместителя директора коммунального предприятия и приближенное к депутату лицо за счет своей схемы собирали с предпринимателей разовую «дань» за право торговать на определенном месте.

Организатором соответствующих торгов было коммунальное предприятие, на которое депутат оказал влияние, поскольку возглавлял комиссию Киевсовета, которая занималась вопросами благоустройства столицы. У председателя комиссии были властные полномочия инициировать решения как о сносе торговых точек, так и об устранении препятствий в их работе, — заявили в НАБУ.

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