За Трубицыным следили год - НАБУ раскрыло детали дела о взятке «слуги»

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Владиславу Трубицину, депутату Киевского горсовета от «Слуги народа», которого Национальное антикоррупционное бюро разоблачило на миллионной взятке, сообщили о подозрении.

10 февраля главе одной из постоянных комиссий Киевсовета, которого НАБУ и САП разоблачили на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды, сообщили о подозрении. Уведомление о подозрении подписано генеральным прокурором, — отмечает пресс-центр Бюро.

Также о подозрении сообщено и остальным лицам, разоблаченным вчера «на горячем». Речь идет о:

помощнике депутата Киевсовета;

и. о. директора коммунального предприятия;

замдиректора коммунального предприятия;

замдиректора коммунального предприятия;

приближенного к депутату лицу.

Действия всех шести подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие считает, что Трубицын вместе с должностными лицами госпредприятий получали от предпринимателей деньги за обеспечение победы в электронных торгах на размещение точек передвижной торговли в Киеве.

НАБУ документировало преступную деятельность участников схемы почти год.

Детективы зафиксировали переговоры по семи локациям в разных районах столицы, в частности Дарницком, Днепровском, Шевченковском, и передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами. При получении второй части — 1,26 млн грн участников схемы разоблачили «на горячем», — добавили в НАБУ.

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Следственные действия продолжаются.

Напомним, 9 февраля НАБУ и САП «взяли» на взятке в 1,26 млн грн депутата Киевского горсовета Трубицына и еще пять человек. Трубицын находится в СИЗО.