https://racurs.ua/n166894-recept-biorobotov-iz-jele-i-sahara-sozdali-uchenye-foto-video.html

Ракурс

Австрийские ученые из Линцского университета создали похожий на щупальце робопалец из желатина, сахара, лимонной кислоты и глицерина — его напечатали на 3D-принтере.

До этого мягких роботов создавали из небиоразлагаемого материала, поскольку биоразлагаемые растворялись в воде и плесневели. Об этом сообщает Science Robotics.

Специалисты добавили к специальной смеси лимонную кислоту, чтобы робот был менее подвержен плесени, и глицерин, чтобы материал стал более устойчивыми при погружении в воду. Так получились специальные чернила. Смесь нагрели до такой степени мягкости, что это позволило распылить ее через печатающее сопло 3D-принтера. Затем принтер запустили в прохладной комнате, что позволило чернилам затвердеть.

Чтобы робопалец двигался, эксперты обернули его экзоскелетом, сделанным из материала, чувствительного к воздействию сжатого воздуха. В итоге команде удалось управлять роботом с помощью системы из небольшого одноплатного компьютера Raspberry Pi и контроллера PlayStation 4.

Эта технология однажды приведет к созданию крошечных мягких роботов, которые смогут плавать внутри тела, распределяя лекарства или восстанавливая поврежденные ткани, считают специалисты. Также желатиновые роботы могут использоваться для проникновения в области с высоким уровнем радиоактивности. Технологию также можно применять при создании детских игрушек и временных арт-инсталляций.

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Напомним, ранее мы сообщали, что В США автономный робот STAR, созданный в Университете Джона Хопкинса, впервые провел лапароскопическую операцию на кишечнике свиньи. Причем сделал это лучше, чем смогли бы люди

Источник: Science Robotics