Киев ответил на «Союзную решительность» учениями во всех областях

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Киев ответил на «Союзную решительность» учениями Вооруженных сил Украины «Метель-2022» во всех регионах. Командование объединенных сил ВСУ поделилось видео с учений украинских военных.

По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, на плановых учениях отрабатывается управление группировками войск при ведении операции Сил обороны.

Военные маневры… нацелены на поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими во время операции Сил обороны, — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщил командующий, командно-штабные учения продлятся в течение текущего месяца на определенных военных полигонах по всей территории Украины.

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Наев добавил, что цель учений — достижение слаженности действий Командования с органами военного управления ВСУ и другими составляющими сил обороны и безопасности при ведении операций по основным принципам, стандартам и штабным процедурам НАТО.