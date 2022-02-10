Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Киев ответил на «Союзную решительность» учениями во всех областях

Киев ответил на «Союзную решительность» учениями во всех областях (ФОТО, ВИДЕО)

10 фев 2022, 16:34
999

Киев ответил на «Союзную решительность» учениями Вооруженных сил Украины «Метель-2022» во всех регионах. Командование объединенных сил ВСУ поделилось видео с учений украинских военных.

По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, на плановых учениях отрабатывается управление группировками войск при ведении операции Сил обороны.

Военные маневры… нацелены на поддержание индивидуальных способностей, формирование необходимого уровня теоретических знаний, умений и профессионального мастерства при планировании применения, всестороннего обеспечения группировок войск и управления ими во время операции Сил обороны, — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщил командующий, командно-штабные учения продлятся в течение текущего месяца на определенных военных полигонах по всей территории Украины.


.

Наев добавил, что цель учений — достижение слаженности действий Командования с органами военного управления ВСУ и другими составляющими сил обороны и безопасности при ведении операций по основным принципам, стандартам и штабным процедурам НАТО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров