Учения «Союзная решимость-2022». Фото: sputnik

https://racurs.ua/n166852-sovmestnye-rossiysko-belorusskie-ucheniya-startovali-vblizi-granicy-ukrainy.html

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Второй этап совместных военных учений «Союзная решимость-2022» начался на территории Беларуси сегодня, 10 февраля.

Официальная цель учений заключается якобы в «предотвращении и отражении внешней агрессии во время ведения оборонительной операции, а также противодействии терроризму и защите интересов Союзного государства» России и Беларуси. О начале учений сообщили министерства обороны России и Беларуси.

Во время маневров будут задействованы полигоны «Домановский», «Гожский», «Обус-Лисновский», «Брестский» и «Осиповицкий» и аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

Российские пропагандистские СМИ уже начали публиковать первые кадры учений.

Вместе с этим Россия запланировала перекрытия значительных частей акваторий Черного и Азовского морей для военных учений, которые якобы предусматривают ракетные и артиллерийские стрельбы. Запрет судоходства начнет действовать в 23.00 13 февраля и завершится в 23.00 19 февраля.

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Напомним, так называемые совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022» предусматривают отработку условного отражения внешней агрессии на южных и западных границах Беларуси. Основная фаза учений, которые продлятся до 20 февраля, пройдет на пяти полигонах. Для отработки задач будут задействованы четыре белорусских аэродрома.

В Беларусь из России прибыли подразделения военнослужащих, вооружение и военная артиллерийская техника Восточного военного округа, расположенного в Хабаровском крае. РФ перебросила ракетные системы С-400 «Триумф» и «Искандер», зенитные комплексы «Панцирь-С» и истребители СУ-35С.