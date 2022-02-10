Навчання «Союзна рішучість-2022». Фото: sputnik

https://racurs.ua/ua/n166852-spilni-rosiysko-biloruski-navchannya-startuvaly-poblyzu-kordonu-ukrayiny.html

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Другий етап спільних військових навчань «Союзна рішучість-2022» розпочався на території Білорусі сьогодні, 10 лютого.

Офіційна мета навчань полягає нібито в «запобіганні й відбитті зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму й захисті інтересів Союзної держави» Росії та Білорусі. Про початок навчань повідомили міністерства оборони Росії та Білорусі.

Під час маневрів будуть задіяні полігони «Домановський», «Гозький», «Обус-Лісновський», «Брестський» та «Осиповицький» та аеродроми «Барановичі», «Лунінець», «Ліда» й «Мачуліщі».

Російські пропагандистські ЗМІ вже почали публікувати перші кадри навчань.

Разом із цим Росія запланувала перекриття значних частин акваторій Чорного та Азовського морів задля військових навчань, які нібито передбачають ракетні та артилерійські стрільби. Заборона судноплавства почне діяти о 23.00 13 лютого та завершиться о 23.00 19 лютого.

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Нагадаємо, так звані спільні білорусько-російські навчання «Союзна рішучість-2022» передбачають відпрацювання умовного відбиття зовнішньої агресії на південних та західних кордонах Білорусі. Основна фаза навчань, які продовжаться до 20 лютого, пройде на п’яти полігонах. Для відпрацювання завдань будуть задіяні чотири білоруські аеродроми.

До Білорусі з Росії прибули підрозділи військовослужбовців, озброєння та військова артилерійська техніка Східного військового округу, що розташований у Хабаровському краї. РФ перекинула ракетні системи С-400 «Тріумф» та «Іскандер», зенітні комплекси «Панцир-С» та винищувачі СУ-35С.