Київ відповів на “Союзну рішучість” навчаннями в усіх регіонах

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Київ відповів на «Союзну рішучість» навчаннями Збройних сил України «Заметіль-2022» в усіх регіонах. Командування об'єднаних сил ЗСУ поділилося відео з тренуваннями українських військових.

Зі слів командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на планових навчаннях відпрацьовується управління угрупованнями військ під час ведення операції Сил оборони.

Військові маневри… мають на меті підтримати індивідуальні спроможності, сформувати необхідний рівень теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угруповань військ та управління ними під час операції Сил оборони, — наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, командно-штабні навчання триватимуть протягом поточного місяця на визначених військових полігонах по всій території України.

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Наєв додав, що мета навчань — досягнення злагодженості дій Командування з органами військового управління ЗСУ та іншими складовими сил оборони та безпеки під час ведення операцій за основними принципами, стандартами та штабними процедурами НАТО.