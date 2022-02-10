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Магнітна буря насувається на Україну – прогноз

Магнітна буря насувається на Україну — прогноз (КАРТА)

10 лют 2022, 16:31
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Погода в Україні 11 лютого, у п’ятницю, очікується з мінливою хмарністю. У північних та західних областях пройдуть невеликі дощі.

На дорогах утвориться ожеледь. Вітер південно-західний, північний, 4−9 м/с, пориви до 14 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві прогнозується з невеликим дощем. Стовпчики термометрів уночі покажуть 2° тепла, вдень піднімуться до 6° вище нуля.

Погода у Львові буде хмарною та з дощем. Вночі температура повітря очікується 1° з позначко плюс, а вдень — 7° тепла.

Погода в Харкові також прогнозується з дощем. Стовпчики термометрів уночі покажуть 1° вище нуля, вдень піднімуться до 6° з позначкою плюс.

Погода в Одесі очікується сонячна та без опадів. Вночі температура складе 2° тепла, вдень підніметься до 8° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, очікується помірна магнітна буря.

У період небезпечної обстановки необхідно ретельно стежити за своїм здоров’ям. У людей може погіршуватися самопочуття, знижуватися концентрація і пам’ять.


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Для початку потрібно змінити свій раціон: їсти корисні продукти, виключивши алкоголь та погані жири. Також потрібно вживати більше овочів та фруктів, пити більше чистої води.

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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