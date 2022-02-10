Магнитная буря надвигается на Украину – прогноз

https://racurs.ua/n166892-magnitnaya-burya-nadvigaetsya-na-ukrainu-prognoz-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 11 февраля, в пятницу, ожидается с переменной облачностью. В северных и западных областях пройдут небольшие дожди.

На дорогах образуется гололедица. Ветер юго-западный, северо-западный, 4−9 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве прогнозируется с небольшим дождем. Столбики термометров ночью покажут 2° тепла, днем ​​поднимутся до 6° выше нуля.

Погода во Львове будет облачной и с дождем. Ночью температура воздуха ожидается 1° с отметкой плюс, а днем ​​— 7° тепла.

Погода в Харькове прогнозируется с дождем. Столбики термометров ночью покажут 1° выше нуля, днем ​​поднимутся до 6° с отметкой плюс.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью температура составит 2° тепла, днем ​​поднимется до 8° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидается умеренная магнитная буря.

В период опасной обстановки необходимо тщательно следить за своим здоровьем. У людей может ухудшаться самочувствие, снижаться концентрация и память.

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Для начала нужно изменить свой рацион: есть здоровые продукты, исключив алкоголь и плохие жиры. Также нужно употреблять больше овощей и фруктов, пить больше чистой воды.

Источник: Gismeteo