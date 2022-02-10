Сокращение количества авто в столице заметили в КГГА

https://racurs.ua/n166891-sokraschenie-kolichestva-avto-v-stolice-zametili-v-kgga.html

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В Киеве уменьшилось количество автомобилей, из-за чего снизилось количество автомобильных пробок.

Причиной такого сокращения стал коронавирус и цены на топливо. Такое заявление сделал заместитель главы Киевской городской госадминистрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов.

По данным сервиса TomTom, за последнюю неделю средний размер временных задержек в час пик в Киеве составляет 35−75% вместо 85−110%. Усов считает, что на дорогах стало значительно меньше машин родителей, которые возят детей в школу, и сами ездят на работу, из-за болезней и карантина.

Вторым фактором снижения трафика на дорогах города в КГГА назвали подорожание бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

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До этого в сети активно обсуждали, что часть киевлян вывезли семьи в безопасное место на фоне эскалации ситуации с Россией и возможного вторжения. В то же время другие пользователи отмечали, что причиной стала большое количество больных коронавирусом и ОРВИ.

Напомним, ранее мы сообщали, что пробки в Киеве являются одними из самых интенсивных в мире — столица Украины переместилась на третье место с седьмого среди 404 городов мира по количеству автомобильных пробок на дорогах. В среднем поездки киевлян занимают на 56% больше времени, чем могли бы занимать на пустых дорогах, ранее этот показатель составлял 51%.