Скорочення кількості авто в столиці помітили в КМДА

https://racurs.ua/ua/n166891-skorochennya-kilkosti-avto-v-stolyci-pomityly-v-kmda.html

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У Києві поменшало автівок, через що знизилася кількість автомобільних заторів.

Причиною такого скорочення став коронавірус і ціни на пальне. Таку заяву зробив заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

За даними сервісу TomTom, за останній тиждень середній розмір часових затримок у години пік у Києві становить 35−75% замість тогорічних 85−110%. Усов вважає, що на дорогах стало значно менше машин батьків, які возять дітей на навчання, і самі їздять на роботу, через хвороби та карантини.

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Другим чинником зниження трафіку на дорогах міста в КМДА назвали здорожчання бензину, дизпального та скрапленого газу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що затори в Києві є одними з найінтенсивніших у світі — столиця України перемістилася на третє місце із сьомого серед 404 міст світу за кількістю автомобільних заторів на дорогах. У середньому поїздки киян займають на 56% більше часу, ніж могли б займати на порожніх дорогах, раніше цей показник становив 51%.