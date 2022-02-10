Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Затори. Фото: istock

Чотири міста України потрапили у світовий топ за кількістю заторів (СПИСОК)

10 лют 2022, 12:20
999

Затори в Києві є одними з найінтенсивніших у світі — столиця України перемістилася на третє місце із сьомого серед 404 міст світу за кількістю автомобільних заторів на дорогах.

У середньому поїздки киян займають на 56% більше часу, ніж могли б займати на порожніх дорогах, раніше цей показник становив 51%. Про це повідомляє компанія TomTom у щорічному рейтингу Traffic Index.

Рейтинг міст. Фото: Traffic Index

За такої завантаженості доріг півгодинна поїздка займає на 17 хвилин більше. Водночас середній час у дорозі до столиці збільшився на три хвилини на день у 2021 році в порівнянні з минулим роком. Загалом у заторах Київ торік простояв 229 годин, або 9,5 дня. У 2020 році — 207 годин, або 8,5 дня відповідно.


.

Київ поступається лідерством за рівнем заторів на дорогах Стамбулу та Москві. Перше місце у світі за рівнем заторів у 2021 році посів Стамбул — 62% затримки, друге місце — Москва із 61%. У Traffic Index 2021 увійшли ще три українських міста: Одеса (6-те місце), Харків (12-те місце), Дніпро (25-те місце).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві у 2022 році продовжать проводити капітальні ремонти вулиць. Планами на наступний рік поділився «Київавтодор». Там розповіли, де очікувати на затори.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів