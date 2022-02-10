Київ обговорює військову допомогу НАТО Україні на випадок катастрофи – посол

https://racurs.ua/ua/n166867-kyyiv-obgovoruie-viyskovu-dopomogu-nato-ukrayini-na-vypadok-katastrofy-posol.html

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Вторгнення Росії в Україну може відбутися найближчим часом, адже Кремль продовжує погрожувати Києву. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що українці все ж можуть розраховувати на допомогу союзників.

За його словами, дипломатія робить все можливе, щоб партнери у разі катастрофічної ситуації прийшли Україні на допомогу, і не лише зброєю, а й реальною військовою силою. Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.net.

Я часто пояснюю це журналістам у Британії. Кожен дивиться на мене і питає: «Ви ж не розраховуєте, що наші солдати на вашій землі воюватимуть? Ви ж розумієте, що британські матері не хотіли б відправляти своїх синів і дочок, щоб вони вмирали за якусь незрозумілу землю?» Я відповідаю: слухайте, так і наші мами не хочуть, — зазначив посол.

Він додав, що один із можливих варіантів захисту, крім підвищення військової спроможності України, — прохання про безпосередню військову допомогу.

Нині нам дуже потрібна фінансова допомога, зброя. Але наприкінці цього списку стоїть термінова військова допомога. Це також на столі. Не скажу, що всі зраділи такій перспективі, але це реальна ситуація, в якій ми опинилися через агресію Росії, — заявив Пристайко.

На його думку, партнери України можуть відмовитися від своїх заяв не відправляти війська в Україну через перспективу катастрофічних змін у Європі.

Я не хочу спеціально вимальовувати вам картинку — у пресі достатньо картинок із Чечні на тему того, що росіяни можуть робити проти свого народу, не кажучи вже про сусідів, — додав посол.

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Нагадаємо, Кремль заявив, що РФ відведе війська, якщо українська влада вишле всіх іноземних інструкторів і поверне всю зброю, отриману від західних партнерів для захисту від нового вторгнення Росії. Крім того, Київ повинен відмовитися від спільних навчань з НАТО.

Джерело: LIGA.net