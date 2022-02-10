Киев обсуждает военную помощь НАТО Украине на случай катастрофы – посол

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Ракурс

Вторжение России в Украину может состояться в ближайшее время, потому что Кремль продолжает угрожать Киеву. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы все же могут рассчитывать на помощь союзников.

По его словам, дипломатия делает все возможное, чтобы партнеры при катастрофической ситуации пришли Украине на помощь, и не только оружием, но и реальной военной силой. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Я часто объясняю это журналистам в Британии. Каждый смотрит на меня и спрашивает: «Вы не рассчитываете, что наши солдаты будут воевать на вашей земле? Вы же понимаете, что британские матери не хотели бы отправлять своих сыновей и дочерей, чтобы они умирали за какую-нибудь непонятную землю?» Я отвечаю: слушайте, да и наши мамы не хотят, — отметил посол.

Он добавил, что один из возможных вариантов защиты, кроме повышения военной силы Украины, — просьба о непосредственной военной помощи.

Сейчас нам очень нужна финансовая помощь, оружие. Но в конце этого списка стоит срочная военная помощь. Это тоже на столе. Не скажу, что все обрадовались такой перспективе, но это реальная ситуация, в которой мы оказались из-за агрессии России, — заявил Пристайко.

По его мнению, партнеры Украины могут отказаться от своих заявлений не отправлять войска в Украину из-за перспектив катастрофических изменений в Европе.

Я не хочу специально вырисовывать вам картинку — в прессе достаточно картинок из Чечни на тему того, что россияне могут делать против своего народа, не говоря уже о соседях, — добавил посол.

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Напомним, Кремль заявил, что РФ отведет войска, если украинская власть вышлет всех иностранных инструкторов и вернет все оружие, полученное от западных партнеров для защиты от нового вторжения России. Кроме того, Киев должен отказаться от совместных учений с НАТО.

Источник: LIGA.net