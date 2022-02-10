Почему Британия помогает Украине, рассказал посол в Лондоне

https://racurs.ua/n166864-pochemu-britaniya-pomogaet-ukraine-rasskazal-posol-v-londone.html

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Великобритания на фоне усиления российской агрессии и угрозы нападения не оставила Украину без военной помощи.

Почему Лондон активно помогает нашей стране, объяснил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью LIGA.net.

По его словам, полтора года назад Лондон сделал integrated review — обзор глобальной системной внешней политики Британии, вышедшей из Евросоюза. После этого британское правительство открыло для себя «новую реальность».

Британия решила, что мир изменился и нужно определить новые цели. В этом небольшом документе Украина упоминается дважды. Украина заняла в глазах британцев свое место, хотя и не скажу, что оно определяющее. И для них это не пустые слова, — заявил Пристайко.

Он добавил, что Британия своим примером поставки оружия в Украину показывает другим странам, что это не прихоть, не конкуренция США с Россией, а серьезное системное изменение.

Напомним, Украина получит от Великобритании ракеты, позволяющие противостоять России на море. Украина и Великобритания уже подписали военные соглашения на 2 млрд дол., которые предполагают реализацию нескольких проектов.

Первый — построение в Шотландии двух кораблей, которые переоборудованы под нужды украинских военных. Второй — построение кораблей сначала на верфях в Великобритании, затем в Украине.

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Третий проект — это ракетное вооружение. Кроме того, Британия готова разработать санкции против окружения Путина.

Источник: LIGA.net