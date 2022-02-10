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Ракурс
Животные в Чернобыле. Фото: Facebook

Ученые показали животных, снятых фотоловушкой в Чернобыле (ФОТО)

10 фев 2022, 11:19
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Животные в Чернобыле все чаще попадают в фотоловушки, поскольку природа обновляется после катастрофы, а отсутствие людей способствует развитию дикой природы.

Возле села Новоселки в одну фотоловушку успели попасть лиса, заяц и олененок. Необычные фото обнародовала пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Животные в Чернобыле. Фото: Facebook

Животные в Чернобыле. Фото: Facebook

Животные проходили мимо фотоловушек и успели попасть в объектив. Лиса, заяц и олененок позировали перед домом, где располагалась фотоловушка, а затем побежали по своим делам. Милые жители Чернобыльской зоны не оставили равнодушными пользователей соцсетей.

Животные в Чернобыле. Фото: Facebook

Животные в Чернобыле. Фото: Facebook

«Милые животные», «Хозяева Чернобыльской зоны», «Скоро тигры появятся», — комментируют в соцсетях.


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Реакция соцсетей. Фото: Facebook

Напомним, ранее мы сообщали, что рогатого жаворонка впервые заметили на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Источник: Ракурс


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