Животные в Чернобыле. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n166863-uchenye-pokazali-jivotnyh-snyatyh-na-fotolovushku-v-chernobyle-foto.html

Ракурс

Животные в Чернобыле все чаще попадают в фотоловушки, поскольку природа обновляется после катастрофы, а отсутствие людей способствует развитию дикой природы.

Возле села Новоселки в одну фотоловушку успели попасть лиса, заяц и олененок. Необычные фото обнародовала пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Животные проходили мимо фотоловушек и успели попасть в объектив. Лиса, заяц и олененок позировали перед домом, где располагалась фотоловушка, а затем побежали по своим делам. Милые жители Чернобыльской зоны не оставили равнодушными пользователей соцсетей.

«Милые животные», «Хозяева Чернобыльской зоны», «Скоро тигры появятся», — комментируют в соцсетях.

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Напомним, ранее мы сообщали, что рогатого жаворонка впервые заметили на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.