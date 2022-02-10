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Ракурс
Тварини у Чорнобилі. Фото: Facebook

Вчені показали тварин, знятих на фотопастку в Чорнобилі (ФОТО)

10 лют 2022, 11:19
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Тварини в Чорнобилі все частіше потрапляють у фотопастки, оскільки природа оновлюється після катастрофи, а відсутність людей сприяє розвитку дикої природи.

Біля села Новосілки в одну фотопастку встигли потрапити лисиця, заєць та оленя. Відповідні фото оприлюднила прес-служба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Тварини у Чорнобилі. Фото: Facebook

Тварини у Чорнобилі. Фото: Facebook

Тварини проходили повз фотопастки та встигли потрапити на камеру. Лисиця, заєць та оленя позували перед хатинкою, де розташовувалася фотопастка, а потім побігли у своїх справах. Милі мешканці Чорнобильської зони не залишили байдужими користувачів соцмереж.

Тварини у Чорнобилі. Фото: Facebook

Тварини у Чорнобилі. Фото: Facebook

«Гарні тварини», «Господарі Чорнобильської зони», «Скоро тигри з’являться», — коментують дописувачі.


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Реакція соцмереж. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рогатого жайворонка вперше помітили на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Джерело: Ракурс


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