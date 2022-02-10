Тварини у Чорнобилі. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n166863-vcheni-pokazaly-tvaryn-znyatyh-na-fotopastku-v-chornobyli-foto.html

Ракурс

Тварини в Чорнобилі все частіше потрапляють у фотопастки, оскільки природа оновлюється після катастрофи, а відсутність людей сприяє розвитку дикої природи.

Біля села Новосілки в одну фотопастку встигли потрапити лисиця, заєць та оленя. Відповідні фото оприлюднила прес-служба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Тварини проходили повз фотопастки та встигли потрапити на камеру. Лисиця, заєць та оленя позували перед хатинкою, де розташовувалася фотопастка, а потім побігли у своїх справах. Милі мешканці Чорнобильської зони не залишили байдужими користувачів соцмереж.

«Гарні тварини», «Господарі Чорнобильської зони», «Скоро тигри з’являться», — коментують дописувачі.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рогатого жайворонка вперше помітили на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.