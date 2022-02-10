Пільгове розмитнення євроблях завершилось в Україні. Фото: autotheme.info

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Останній етап пільгового розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією, який поширювався на учасників АТО/ООС, завершився в Україні.

Митники оформили понад 88 тис. «євроблях», а до бюджету залучили понад 3 млрд грн. Лідером серед митниць за кількістю оформлених авто стала Закарпатська митниця — 15 тис. 195 авто. На Київській митниці оформили 11 тис. 84 авто, Одеській — 10 тис. 471 авто, Івано-Франківській — 6 тис. 27 авто та Чернівецькій — 5 тис. 636 авто. Про це повідомила Державна митна служба.

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Зазначається, що з 10 листопада поліція може зупиняти нерозмитнені «євробляхи», накладати на їхніх власників штрафи у 8 тис. 500 грн та передавати дані про ці авто до Держмитслужби. А митники стягуватимуть штрафи за перевищення термінів ввезення автомобілів. Після сплати штрафу автомобіль можна буде вивезти за кордон або розмитнити його в Україні. Порушникам також загрожує накладення арешту на рахунки та майно.

Нагадаємо, у вересні Кабмін прийняв постанову, яка дасть можливість через портал «Дія» подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі.