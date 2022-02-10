Топ-менеджер «Укрзалізниці» відмовився пояснити, навіщо бити молотком по колесах. Фото: Народний кореспондент

https://racurs.ua/ua/n166861-top-menedjer-ukrzaliznyci-vidmovyvsya-poyasnyty-navischo-byty-molotkom-po-kolesah.html

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Сергій Лещенко, заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці», відмовляється спілкуватися зі ЗМІ про компанію, в якій працює.

Під час прямого ефіру на одному з телеканалів він так і не відповів на запитання, навіщо залізничники б’ють молотком по колесах на зупинках потягу.

Лещенко заявив, що розголошувати таку інформацію йому забороняє внутрішня інструкція, яку склав голова наглядової ради.

За його словами, жоден член наглядової ради не може розповідати про «Укрзалізницю» на будь-яких публічних майданчиках.

Давайте будувати розмову в такий спосіб, щоб ви не підставляли мене перед тим органом, в якому я працюю, — заявив Лещенко.

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Він додав, що заборона спілкуватися з журналістами про «Укрзалізницю» прозвучала на минулому засіданні. Керівник наглядової ради Гепард Хафер сказав про це «дуже жорстко».