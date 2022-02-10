Топ-менеджер «Укрзализныци» отказался объяснить, зачем бить молотком по колесам

Топ-менеджер «Укрзализныци» отказался объяснить, зачем бить молотком по колесамhttps://racurs.ua/n166861-top-menedjer-ukrzaliznyci-otkazalsya-obyasnit-zachem-bit-molotkom-po-kolesam.htmlРакурс
Сергей Лещенко, заместитель председателя наблюдательного совета «Укрзализныци», отказывается общаться со СМИ о компании, в которой работает.
В прямом эфире на одном из телеканалов он так и не ответил на вопрос, зачем железнодорожники бьют молотком по колесам на остановках поезда.
Лещенко заявил, что разглашать такую информацию ему запрещает внутренняя инструкция, которую составил глава наблюдательного совета.
По его словам, ни один член наблюдательного совета не может рассказывать об «Укрзализныце» на каких-либо публичных площадках.
Давайте строить разговор таким образом, чтобы вы не подставляли меня перед органом, в котором я работаю, — заявил Лещенко..
Он добавил, что запрет общаться с журналистами об «Укрзализныце» прозвучал на прошлом заседании. Руководитель наблюдательного совета Гепард Хафер сказал об этом «очень жестко».