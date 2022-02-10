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Ракурс
Топ-менеджер «Укрзализныци» отказался объяснить, зачем бить молотком по колесам

Топ-менеджер «Укрзализныци» отказался объяснить, зачем бить молотком по колесам

10 фев 2022, 10:58
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Сергей Лещенко, заместитель председателя наблюдательного совета «Укрзализныци», отказывается общаться со СМИ о компании, в которой работает.

В прямом эфире на одном из телеканалов он так и не ответил на вопрос, зачем железнодорожники бьют молотком по колесам на остановках поезда.

Лещенко заявил, что разглашать такую ​​информацию ему запрещает внутренняя инструкция, которую составил глава наблюдательного совета.

По его словам, ни один член наблюдательного совета не может рассказывать об «Укрзализныце» на каких-либо публичных площадках.

Давайте строить разговор таким образом, чтобы вы не подставляли меня перед органом, в котором я работаю, — заявил Лещенко.


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Он добавил, что запрет общаться с журналистами об «Укрзализныце» прозвучал на прошлом заседании. Руководитель наблюдательного совета Гепард Хафер сказал об этом «очень жестко».

Источник: Ракурс


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