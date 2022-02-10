Собственные светофоры пообещали велосипедистам в Украине

https://racurs.ua/n166860-sobstvennye-svetofory-poobeschali-velosipedistam.html

Ракурс

Светофоры для велосипедистов пообещали внедрить в Украине. Сейчас специалисты обновляют госстандарты.

Координатор Ассоциации велосипедистов Киева Вадим Денисенко рассказал, что светофоры будут программировать так, чтобы они стали «зелеными» на несколько секунд раньше автомобильных. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, так велосипедисты в момент старта машин успевают доехать до середины перекрестка и водители их видят до начала движения.

В то же время киевлянин Вадим Сичкарук замечает, что обновленный стандарт не предусматривает велосветлофоры, которые дублируют сигналы пешеходного светофора.

Проблема заключается в том, что когда велосипедная дорожка проходит рядом с пешеходным переходом, который регулируется светофором, у велосипедиста не будет никакого права двигаться на велосипеде (ведь сигнал только для пешеходов), поэтому придется спешить, — объяснил он.

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Также Сичкарук добавил, что диаметр линзы велосветофоров определили в 200 и 300 мм — это размеры транспортных светофоров, которые используют на магистральных улицах. А диаметр 100 мм, который сейчас используется — отсутствует. Сейчас уже есть первая редакция обновленного госстандарта, в которую граждане могут внести предложения к 28 февраля 2022 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что правила дорожного движения (ПДД) обновили в Украине. Нововведения разработали с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.