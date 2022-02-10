Без сюрпризов — Венгрия не согласилась размещать дополнительные войска НАТО

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Венгрия не согласится разместить у себя на территории новые войска, ее армии для гарантии безопасности страны достаточно.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее такое же мнение высказывал глава Минобороны страны Тибор Бенке. Эти заявления прозвучали на фоне планов США и НАТО разместить в Восточной Европе дополнительные войска.

Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы обеспечить безопасность страны. Поэтому дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны, — сказал Сийярто в эфире Euronews.

В январе британский телеканал Sky News сообщал, что Великобритания рассматривает возможность создания в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии боевого подразделения НАТО.

США начали передислокацию в Восточную Европу (в Польшу) американских военнослужащих. НАТО укрепляет свои вооружения в регионе, однако о планах направить их в Венгрию не сообщалось.

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Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать худшего сценария. Мы должны вкладываться в дипломатию. Мы должны вкладываться в диалог. Поэтому мы призываем, просим Россию и наших западных союзников, большие страны, сильные страны не терять надежды на мирное урегулирование. Для нас, достаточно небольших центральноевропейских стран, это может быть очень опасно, если дойдет до насилия. Поэтому давайте избегать худшего сценария любыми способами, — сказал министр иностранных дел Венгрии.

Как сообщалось, министр Сийярто в интервью проправительственному изданию Magyar Nemzet заявил, что если украинцы не отступят от своей политики по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.