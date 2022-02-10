Сюрпризу не сталося - Угорщина не погодилася розміщувати у себе додаткові війська НАТО

https://racurs.ua/ua/n166859-surpryzu-ne-stalosya-ugorschyna-ne-pogodylasya-rozmischuvaty-dodatkovi-viyska-nato.html

Ракурс

Угорщина не погодиться розмістити у себе на території нові війська, її армії для гарантії безпеки країни є достатньо.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Раніше таку ж думку висловлював глава Міноборони країни Тібор Бенке. Ці заяви пролунали на тлі планів США та НАТО розмістити у Східній Європі додаткові війська.

Ні, ми на це не погоджувалися і не погодимося, тому що ми вже маємо війська НАТО на території країни, — це угорська армія та збройні сили Угорщини, які знаходяться у належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Тому додаткові війська на території Угорщини нам не потрібні, — сказав Сійярто в ефірі Euronews.

У січні британський телеканал Sky News повідомляв, що Велика Британія розглядає можливість створення у Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині бойового підрозділу НАТО.

США почали передислокацію до Східної Європи (у Польщу) американських військовослужбовців. НАТО зміцнює свої озброєння в регіоні, проте плани направити їх саме в Угорщину не повідомлялося.

.

Ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути найгіршого сценарію. Ми маємо вкладатися в дипломатію. Ми маємо вкладатися в діалог. Ось чому ми закликаємо, просимо Росію та наших західних союзників, великі країни, сильні країни не втрачати надії на мирне врегулювання. Для нас, досить невеликих центральноєвропейських країн, це може бути дуже небезпечним, якщо дійде до насильства. Тож давайте уникати найгіршого сценарію будь-якими способами, — сказав міністр закордонних справ Угорщини.

Як повідомлялося, міністр Сійярто в інтерв’ю проурядовому виданню Magyar Nemzet заявив, що якщо українці не відступлять від своєї політики щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.