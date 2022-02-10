СБУ оголосила про затримання шпигуна-терориста, який працював на Білорусь. Фото:

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Теракт у Києві попередила Служба безпеки України — у ході спецоперації викрили ворожого агента, який готував вчинення теракту.

Агентом виявився місцевий житель, завербований представниками однієї з державних структур Білорусі. Для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку. Правоохоронці затримали терориста на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій. Про це 10 лютого повідомив прес-центр СБУ.

Також киянин залякував журналістів та іноземців — наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування.

Правоохоронці з’ясували, що шпигун-терорист також організовував несанкціоновані мітинги поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Ворожий агент такими діями хотів розхитати внутрішньо-політичну обстановку в Україні та дискредитувати державу перед Євросоюзом та громадянами Білорусі. Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

Затриманий розповів, що його завербували через одну з анонімних груп месенджера Telegram. Для зв’язку з «кураторами» використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. Гроші за свою діяльність він одержував на свою банківську картку.

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Нагадаємо, Служба безпеки України викрила агента військової розвідки Росії, який планував низку терактів в Одесі. Зловмисника затримали «на гарячому», коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.